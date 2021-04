Nati-Star Ruben Vargas bei spanischem Topklub im Gespräch

Der Schweizer Augsburg-Profi Ruben Vargas hat Interesse in Spanien geweckt.

Der Flügelstürmer wechselte im Sommer 2019 mit erst 20 Jahren als in der Bundesliga unbekannter Spieler zum FC Augsburg. Dort konnte er Youngster sofort für Furore sorgen und sich einen festen Platz in der Mannschaft erobern. Auch wenn er in dieser Saison auf dem Flügel nicht immer gesetzt ist, wird sein Potenzial als sehr hoch eingeschätzt. Mit dem FC Sevilla blickt nun laut “Radio Sevilla” ein spanischer Spitzenklub auf den 22-jährigen Schweizer Nationalspieler.

Die Entwicklung von Vargas wird von den Andalusiern schon eine ganze Weile verfolgt. Noch steht der Angreifer in Augsburg bis 2024 unter Vertrag, es wäre also eine stattliche Ablöse fällig. Der Bundesligist zahlte vor zwei Jahren 4 Mio. Euro für den damaligen Luzern-Profi. Inzwischen wäre definitiv ein zweistelliger Millionenbetrag vonnöten.

psc 23 April, 2021 12:15