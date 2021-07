Ruben Vargas hat Entscheidung zur Zukunft getroffen

Der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas plant zumindest die kommende Saison weiterhin beim FC Augsburg.

In jüngerer Vergangenheit tauchten Wechselspekulationen rund um den 22-jährigen Flügelspieler auf, der an der Europameisterschaft im Viertelfinale gegen Spanien zwar zum tragischen Penalty-Helden avancierte, zuvor aber sehr positive Zeichen setzen konnte. Gemäss “kicker” ist Vargas an einem Transfer vorderhand nicht interessiert. Vielmehr will er sich in Augsburg weiter etablieren und einen Bundesliga-Stammplatz erobern. Sogar eine vorzeitige Verlängerung des bis 2024 gültigen Kontrakts sei nicht ausgeschlossen.

Bisher kommt der Ex-Luzernern er in der Bundesliga nach zwei Jahren auf 63 Einsätze. Dabei erzielte er zwölf Tore.

psc 23 Juli, 2021 16:19