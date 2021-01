Ruben Vargas meldet sich nach Verletzung zurück

Der Schweizer Nationalspieler Ruban Vargas meldet sich beim FC Augsburg nach überstandener Verletzung zurück.

Der 22-Jährige fiel zuletzt wegen Problemen mit dem Sprunggelenk aus. Am Donnerstag kehrte er aber wieder ins Mannschaftstraining zurück und ist für FCA-Trainer Heiko Herrlich am Samstag beim Gastspiel in Dortmund wieder eine Option. Vargas gehörte vor seiner Verletzung in Augsburg zur Stammelf. In 16 Bundesligaspielen erzielte er in dieser Saison bisher drei Tore und steuerte zwei Assists bei.

psc 29 Januar, 2021 14:00