Stammgoalie Rafal Gikiewicz verlässt Augsburg im Sommer

Der FC Augsburg trennt sich im Sommer von vier Spielern, deren Verträge auslaufen. Dazu zählt auch Stammkeeper Rafal Gikiewicz.

Wie bereits angekündigt, verlängert der 35-jährige Pole seinen auslaufenden Kontrakt nicht mehr. Der Vertrag hätte sich bei einer bestimmten Anzahl von Spielen in dieser Saison automatisch verlängert. Dazu kommt es allerdings nicht. "Nachdem die Option nicht mehr erreicht werden kann, haben wir entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern und dies Rafał in einem persönlichen Gespräch extra noch vor dem letzten Heimspiel mitgeteilt, damit auch er die Möglichkeit bekommt, sich von den Fans am Sonntag im Stadion verabschieden zu können", erklärt Manager Stefan Reuter.

Neben Gikiewicz verlassen im Sommer auch André Hahn, Daniel Caligiuri und Tobias Strobl den FC Augsburg.

Das Quartett wird am Sonntag vor Anpfiff offiziell verabschiedet. So erhalten alle #FCA-Fans die Möglichkeit, die Spieler mit dem verdienten Applaus zu würdigen! Alle Infos zur Personalentscheidung! ⬇ — FC Augsburg (@FCAugsburg) May 19, 2023

psc 19 Mai, 2023 16:17