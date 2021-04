Vargas’ Treffer ohne Signalwirkung – Herrlich vor dem Aus

Ruben Vargas trug sich am Freitagabend in die Torschützenliste ein, konnte an der 2:3-Niederlage des FC Augsburg gegen den 1. FC Kölns aber nichts mehr ausrichten. FCA-Trainer Heiko Herrlich steht vor der Entlassung.

“Wir haben eine desaströse erste Halbzeit gezeigt, so dass das Spiel eigentlich schon gelaufen war”, befand Heiko Herrlich im Anschluss an die Partie. Es wird wohl niemanden geben, der des FCA-Trainers Einschätzung nicht teilt. Zur Halbzeit lag der FC Augsburg gegen den 1. FC Köln bereits mit 0:3 in Rückstand.

Auch Ruben Vargas wusste nach Schlusspfiff nicht so recht, wie ihm geschah. “Ich weiss nicht, was in der ersten Hälfte mit uns los war”, berichtete der Schweizer Legionär, der nach rund einer Stunde zum 2:3-Anschluss traf, sich am Ende aber nicht wirklich über sein sechstes Saisontor freuen konnte.

Herrlich droht die Entlassung

Der FC Augsburg ist nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen wieder mittendrin im Bundesliga-Abstiegskampf. Die fragwürdige Entwicklung der letzten Wochen könnte eine grosse Konsequenz nach sich ziehen.

Nachdem FCA-Manager Stefan Reuter Herrlich in den letzten Phasen stets den Rücken stärkte, vermied er nun ein Treuebekenntnis. “Ich schätze Heiko unglaublich, aber erlauben Sie mir, dass wir uns jetzt das Wochenende Zeit nehmen, um gemeinsam zu besprechen und zu analysieren, wie es zu so etwas kommen kann”, sagte Reuter, der eine Entscheidung “zu gegebener Zeit” bekanntgeben werde.

aoe 24 April, 2021 10:28