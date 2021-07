Vargas verlängert beim FC Augsburg bis 2025

Ruben Vargas erhält beim FC Augsburg ein neues Arbeitspapier. Der neue Vertrag es Schweizer Nationalspielers ist beim Bundesligisten bis 2025 datiert.

Wie der FC Augsburg am Sonntag bestätigt, wurde Ruben Vargas’ Vertrag von 2024 um ein Jahr verlängert. “Ruben Vargas hat in seinen ersten beiden Spielzeiten bei uns eine tolle Entwicklung genommen. Wir sind überzeugt, dass diese noch lange nicht abgeschlossen ist”, sagte Manager Stefan Reuter.

Ruben bleibt bis 2025! 😍 #Vargas2025 — FC Augsburg (@FCAugsburg) July 25, 2021

Vargas spielt seit 2019 in Augsburg. In seinen ersten beiden Spielzeiten bei den Schwaben kam der 22-Jährige 63-mal zum Einsatz und avancierte zum Leistungsträger. In der Bundesliga gelangen ihm bislang zwölf Tore und fünf Vorlagen.

adk 25 Juli, 2021 12:28