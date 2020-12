2 Premier League-Klubs sind heiss auf Dominik Szoboszlai

Der ungarische Spielgestalter Dominik Szoboszlai sorgt mit seinen Auftritten für Red Bull Salzburg für Furore und hat nun auch das Interesse zweier Topklubs aus der Premier League geweckt.

Nach Angaben der “Daily Mail” sind Tottenham und Arsenal am 20-jährigen Mittelfeldspieler interessiert. Die Konkurrenz ist allerdings riesig: Milan, Atlético Madrid und auch die Bundesligisten RB Leipzig und Bayern München buhlen ebenfalls um die Dienste des Youngsters. Als Ablöse sind rund 20 Mio. Euro gefordert. Sollte sich Salzburg am letzten Gruppenspieltag der Champions League die Qualifikation für die K.o.-Phase verpassen, könnte ein Transfer von Szoboszlai bereits im Januar anstehen. Ansonsten ist nicht ausgeschlossen, dass der Nationalspieler noch bis im Sommer und der EM, die er mit Ungarn bestreiten wird in Salzburg bleibt.

psc 2 Dezember, 2020 14:02