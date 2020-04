4 Neuzugänge, 3 Verkäufe – die Transferstrategie des FC Bayern

Der FC Bayern legt seine Transferstrategie für den Sommer fest. Ein Trio um Abwehrspieler Jérôme Boateng (31) soll wohl verkauft werden.

Laut “Sport Bild” zeichnet sich ab, dass für den Weltmeister von 2014 in der kommenden Saison definitiv kein Platz mehr ist. Obwohl Boateng in dieser Spielzeit von Trainer Hansi Flick, auch wegen Personalsorgen, regelmässig zum Zug kam, muss er den Verein wohl verlassen. Zumal Niklas Süle (24) nach seinem Kreuzbandriss zurückkommt und ausserdem ein neuer Rechtsverteidiger kommen soll. Auch auf der linken Verteidiger-Position und sogar in der zentralen Abwehr sind jeweils ein Neuzugang geplant. Sergiño Dest (19) von Ajax gilt für die Aussenbahn als heisser Kandidat.

Boateng ist nicht der einzige Spieler, der das Star-Ensemble verlassen wird: Auch für Defensiv-Stratege Javi Martinez (31) und Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (25) hat es keinen Platz mehr im Kader.

Klar ist zudem, dass der deutsche Rekordmeister die Kaufoptionen bei den Leihspielern Coutinho (27) und Alvaro Odriozola (24) nicht ziehen wird. Stürmer Ivan Perisic soll hingegen fix von Inter übernommen werden. Die Bayern versuchen den Fixpreis von 20 auf rund 15 Mio. Euro zu drücken.

Geplant ist weiterhin auch die Verpflichtung eines neuen Topstürmers. Nach Ansicht von Trainer Hansi Flick muss dieser sowohl auf dem Flügel wie auch im Zentrum einsetzbar sein. Die heissesten Kandidaten sind weiterhin Leroy Sané (24, ManCity) und Timo Werner (24, RB Leipzig). Ein Thema bleibt auch Spielgestalter Kai Havertz. Aufgrund der Coronakrise könnte diesen Sommer aber nur einer der drei deutschen Stars engagiert werden.

Der Bayern-Coach hofft derweil, dass die Verträge mit David Alaba (27) und Thiago (28) verlängert werden. Thomas Müller hat sich in dieser Woche bereits bis 2023 verpflichtet.

psc 8 April, 2020 09:56