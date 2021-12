Diese 5 Klubs stehen in Kontakt mit dem Berater von Denis Zakaria

Denis Zakaria wird sich spätestens im Hinblick auf die kommende Saison einem neuen Klub anschliessen. Seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach endet nach fünf Jahren. An potentiellen Abnehmern für den Schweizer Nationalspieler mangelt es nicht.

Bereits vor der offiziellen Meldung der Trennung zwischen Zakaria und Gladbach, die am Mittwoch erfolgt ist, war das Interesse am 25-jährigen Mittelfeldspieler gross. Nach Angaben von Transferexperte Fabrizio Romano stehen der FC Bayern, Barcelona, Juventus sowie zwei englische Klubs in Kontakt mit dem Berater des 40-fachen Nationalspielers. Laut Nicolo Schira handelt es sich bei den englischen Klubs um Manchester United und Liverpool. Zudem wird auch Borussia Dortmund grosses Interesse nachgesagt, auch wenn die Personalie offenbar (noch) nicht konkret ist.

Offen bleibt vorderhand, ob Zakaria tatsächlich erst im Sommer wechselt und die Saison bei den Fohlen zu Ende spielt oder letztlich sogar schon einen Januar-Transfer tätigt. Momentan sind offenbar beide Möglichkeiten denkbar.

psc 29 Dezember, 2021 16:53