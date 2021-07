Abgang beim FC Bayern perfekt: Adrian Fein wechselt zu Ligakonkurrent

Mittelfeldspieler Adrian Fein verlässt den FC Bayern erneut und wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth.

Nach längeren Gesprächen haben sich die Vereine über ein Leihgeschäft mit dem 22-jährigen Defensivspezialisten geeinigt. Dies bestätigen die beiden Vereine am Mittwochnachmittag. Fein wird für eine Saison an Fürth ausgeliehen. Eine Kaufoption besteht offenbar nicht.

“Adrian passt hervorragend in unser Anforderungsprofil und ist im zentralen Mittelfeld eine absolute Verstärkung für uns. Wir sind schon seit zwei Jahren an ihm interessiert. Er hat sich nun ganz klar für uns entschieden und den Weg, den wir ihm aufgezeigt haben”, sagt Fürths Sportchef Rachid Azzouzi.

In der letzten Saison spielte der Mittelfeldprofi auf Leihbasis bei der PSV Eindhoven. Die Niederländer haben eine vorhandene Kaufoption in der Folge nicht gezogen. Nun geht es für Fein zurück in die Bundesliga.

psc 14 Juli, 2021 16:01