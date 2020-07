Ein Abgang beim FC Bayern steht fest

Trotz weiterlaufendem Vertrag wird Javi Martinez den FC Bayern in diesem Sommer verlassen.

Nach Angaben der “WAZ” steht der Abgang des 31-jährigen Basken nach acht Jahren fest – auch wenn der Kontrakt noch für eine weitere Saison laufen würde. Um die Einsatzperspektiven des Defensivstrategen steht es schlecht. Bereits in dieser Saison musste sich Javi Martinez meist mit einer Reservistenrolle zufrieden geben. In der nächsten Saison will er wieder häufiger spielen. Dies wird nur bei einem Transfer möglich sein.

“Ich bin offen für alles, was mich sportlich und persönlich erfüllt. Ich könnte in den USA leben und spielen, in Australien, oder zurück nach Spanien”, sagte Martinez zuletzt in der “Marca”. Wohin ihn seine Reise tatsächlich führt, ist ungewiss. Martinez stiess einst für 40 Mio. Euro von Athletic Bilbao nach München und war dort lange Zeit der Rekordtransfer.

psc 7 Juli, 2020 16:51