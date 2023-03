«Absoluter Wunsch»: Thomas Tuchel fordert ersten Neuzugang beim FC Bayern

Thomas Tuchel hatte an diesem Samstag seinen ersten Auftritt als Trainer des FC Bayern. Die Münchner Macher sehen sich bereits mit einem ersten Transferwunsch des frisch installierten Übungsleiters konfrontiert.

Bis 2025 ist die Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern und Thomas Tuchel zunächst datiert. Für seinen Start in München hat er sein ganzes Team im Gepäck. Einer fehlt ihm aber noch.

«Für mein Trainerteam und mich war das alles in dieser kurzen Zeit gar nicht so einfach», sagte Tuchel während seiner Vorstellungspressekonferenz. «Weder ich noch mein Team waren darauf vorbereitet. Deshalb auch an sie ein grosses Dankeschön.»

Tuchel vertraut auf ein eingespieltes Gespann, setzt auf Zsolt Löw, mit dem er schon bei Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea zusammengearbeitet hatte. Darüber hinaus gehört Arno Michels dem Funktionsteam an. Dessen Zeit unter Tuchel geht sogar auf Mainz 05 und Borussia Dortmund zurück.

Zur Vollendung hofft Tuchel aber noch auf einen Neuzugang im Team seiner engsten Vertrauen. «Wir hoffen, dass wir noch Anthony Barry dazubekommen, der aktuell noch bei Chelsea unter Vertrag steht, weil das mein absoluter Wunsch ist.» Barry ist ausserdem Teil des neuen Trainerteams um Roberto Martinez bei der portugiesischen Nationalmannschaft.

aoe 25 März, 2023 15:49