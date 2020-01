Das sagt der Hakimi-Berater zu den Bayern-Gerüchten

Borussia Dortmunds Jungstar soll Medienberichten zufolge ein Kandidat beim FC Bayern sein. Jetzt hat sich der Berater des Marokkaners geäussert.

Gegenüber “Spox” und “Goal” bezieht Alejandro Camaño Stellung zu den Spekulationen. Dabei stellt der Berater klar, dass es keinen Kontakt zum deutschen Rekordmeister gibt: “Der FC Bayern ist ein grosser Klub, aber wir wissen nichts von einem Interesse. Ich kann versichern: Niemand vom FC Bayern hat Kontakt zu uns aufgenommen.” Achraf Hakimi ist noch bis Saisonende von Real Madrid an den BVB ausgeliehen. Die Dortmunder würden den 21-jährigen Flügelspieler sehr gerne fest übernehmen. Ob dies klappt, ist unklar. Ausgeschlossen ist es laut Camaño jedenfalls nicht. Der Berater betont, dass sich Hakimi in Dortmund sehr wohl fühlt: “Achraf fühlt sich sehr wohl bei Borussia Dortmund und geniesst es, an der Seite von Top-Spielern wie Marco Reus aufzulaufen. Der Klub ist in seinem Herzen.”

Entscheidend wird vor allem auch sein, welche Pläne Real Madrid mit dem Rechtsfuss verfolgt.

