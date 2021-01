Alaba-Transfer zu Real “könnte bereits nächste Woche erfolgen”

David Alaba will seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern und offenbar zu Real Madrid wechseln. Der Transfer des Österreichers könnte schon bald offiziell gemacht werden.

Wie die spanische Sportzeitung “Marca” berichtet, will Real Madrid Gespräche mit David Alaba und seinem Berater Pini Zahavi beginnen. Der 28 Jahre alte Verteidiger sei demnach fest davon überzeugt, ab kommenden Sommer, wenn sein Vertrag beim FC Bayern abgelaufen ist, ein Spieler der Königlichen sein zu wollen.

So forciere der österreichische Nationalspieler angeblich noch eine Verkündung im Januar. Laut “Marca” könne der “endgültige Wechsel bereits nächste Woche erfolgen.” Da Alabas Kontrakt in München in sechs Monaten ausläuft, ist er laut FIFA-Regularien ab dem 1. Januar berechtigt, einen Vorvertrag mit einem anderen Klub zu unterzeichnen.

adk 1 Januar, 2021 16:00