Nübel-Berater macht weiter Druck auf die Bayern

Der Berater von Alexander Nübel setzt weiter Druck auf die Bayern-Klubführung und Trainer Hansi Flick auf: Ein weiteres Jahr mit derart wenigen Einsätzen wie in dieser Spielzeit wird nicht akzeptiert.

Gerade mal drei Pflichtspiele bestritt der 24-Jährige seit seinem Wechsel von Schalke nach München im vergangenen Sommer. Im “Sport 1”-Podcast “Meine Bayern” nimmt Berater Stefan Backs Stellung zur aktuellen Situation von Nübel. Mit dem Verlauf dieser Saison ist man nicht zufrieden: “Aus meiner Sicht waren es mindestens 4-5 Spiele zu wenig die er gespielt hat”, sagt der Agent und formuliert im gleichen Atemzug Forderungen im Hinblick auf die kommende Saison: “Ein zweites Jahr kann es so nicht geben, weil das Thema Spielpraxis für einen jungen Spieler extrem wichtig ist.”

Zu den in den Medien teilweise kolportierten Einsatzgarantien, die Nübel vor der Unterschrift im vergangenen Jahr zugesichert worden seien, will sich Backs nicht konkret äussert und sagt lediglich: “Das sind Vertragsinhalte, dazu darf ich nix sagen. Es ist aber klar, dass dies ein Thema ist, was man vorher bespricht.”

Eine Nübel-Leihe in der kommenden Saison bzw. für zwei Jahre ist ein sehr konkretes Thema, führt der Spielerberater aus: “Eine Leihe war schon vor dem Bayern-Wechsel ein Thema. Das wollten die Bayern jedoch nicht, sie hatten einen anderen Plan mit ihm. Natürlich ist eine Leihe ein Thema. Grundsätzlich plant man bei einem Torhüter mit einer Leihe von zwei Jahren. Das muss aber mit dem Verein besprochen werden und ist ein gemeinsamer Beschluss. Wie lange und wohin, dass findet ja erst noch statt.”

psc 26 März, 2021 11:04