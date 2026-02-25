SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine Rückkehr

Für Nübel sieht es bei den Bayern schlecht aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Februar, 2026 22:34
Für Nübel sieht es bei den Bayern schlecht aus

Bereits seit 2023 läuft Keeper Alexander Nübel für den VfB Stuttgart auf. Davor war er zwei Jahre in Monaco beschäftigt. Obwohl der FC Bayern über die Transferrechte weiterhin Zugriff auf den 29-Jährigen hat, wird dieser das Trikot der Münchner wohl nie mehr tragen.

Laut «kicker» spielt Nübel in den Bayern-Planungen für den Posten im Tor keine zentrale Rolle. Und dies sogar unabhängig von der Entscheidung von Kapitän Manuel Neuer. Dieser will rund um seinen 40. Geburtstag Ende März entscheiden, ob er eine weitere Saison anhängt oder seine Karriere im Sommer beendet. Die Entscheidung liegt alleine bei ihm.

Sollte er sich für das Weitermachen entscheiden, würde sich am aktuellen Szenario wenig ändern: Neuer bliebe die Nummer 1. Sein junger Backup Jonas Urbig würde ihn vertreten. Tendenziell dürfte der 22-Jährige eher auf mehr Einsätze hoffen.

Sollte sich Neuer für das Karriereende entscheiden, würden die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl den Torhütermarkt sondieren. Ein Duo Urbig und Nübel wird es wohl nicht geben. Auch für Daniel Peretz suchen die Münchner im Sommer eine definitive Lösung. Zurzeit ist der Israeli an den englischen Zweitligisten FC Southampton ausgeliehen.

Gute Nachrichten könnten dies für den VfB Stuttgart sein: Es ist gut möglich, dass die Schwaben Nübel im Sommer definitiv übernehmen können, wenn sie dies wünschen. Vorerst ist der Keeper nur bis Ende Juni ausgeliehen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Keine Rückkehr

Für Nübel sieht es bei den Bayern schlecht aus

25.02.2026 - 22:34
Neuer Vertrag

Der FC Bayern verkündet bei Lennart Karl bald Neuigkeiten

25.02.2026 - 18:27
Einsatz gegen den BVB

Entscheidung um Manuel Neuer fällt kurzfristig

25.02.2026 - 17:35
Konkurrenz von der Insel

Inter Mailand steigt voll ins Rennen um Leon Goretzka an

25.02.2026 - 13:07
Ebenso vielseitig

Der FC Bayern hat Spurs-Profi Archie Gray als Kimmich-Nachfolger ausgemacht

24.02.2026 - 17:54
Ja oder Nein?

Grosse Verwirrung um Bayern-Bemühungen um Nick Woltemade

24.02.2026 - 14:48
Vor der Heim-EM

Berater Struth bestätigt Bayern-Bemühungen um Nagelsmann-Rückkehr

24.02.2026 - 13:57
Nicht im Fokus

Bruno Fernandes spielt in den Bayern-Planungen keine Rolle

23.02.2026 - 14:45
Mit 18. Geburtstag

Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich verlängert

23.02.2026 - 10:22
Fede Valverde

Bayern-Coach Kompany wünscht sich einen bestimmten Spieler von Real Madrid

23.02.2026 - 09:15