Alexander Nübel hat heikle Vertragsklausel

Noch-Schalke-Goalie Alexander Nübel läuft ab kommender Saison für den FC Bayern auf. Der 23-Jährige hat sich einige Pflichtspieleinsätze offenbar bereits garantieren lassen.

Wie “Sport 1” meldet, sind dem Youngster im Vertrag einige Einsätze schriftlich garantiert. Er wird also nicht bei allen Spielen Stammgoalie Manuel Neuer den Vortritt lassen müssen. In welchen Wettbewerben er wie häufig zum Einsatz kommen muss, ist allerdings unklar. Neuer hatte schon vor der Nübel-Verpflichtung gesagt, dass er sicherlich keine Einsätze abgeben will. Er muss es bis zu einem gewissen Grad offenbar doch tun.

psc 10 Januar, 2020 09:50