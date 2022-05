Alexander Nübel plant keine Rückkehr zum FC Bayern

Alexander Nübel sieht seine Zukunft nicht mehr länger beim FC Bayern.

Der 25-Jährige will sich auf keinen Fall mehr als Nummer 2 hinter Manuel neuer einreihen. In einer Medienrunde deutet er an, dass er deshalb wohl auch in Zukunft nicht mehr für den deutschen Rekordmeister auflaufen wird. “Ich glaube, wenn Manu noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme”, stellt er klar. Nübel ist vorerst bis Juni 2023 an die AS Monaco ausgeliehen. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2025.

Neuer soll vor einer Vertragsverlängerung in München stehen, was sich mit einer Nübel-Rückkehr beisst. Dieser sucht bereits eine Alternative. Er sei “offen dafür, dass ich generell einen anderen Weg einschlage”. Eine weitere Leihe betrachtet er als eher “schwierig”, wobei er nichts ausschliessen will.

Vorerst konzentriert sich Nübel auf seine Aufgaben in Monaco und in der Ligue 1.

psc 3 Mai, 2022 16:38