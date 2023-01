Alexander Nübel bleibt definitiv in Monaco

Eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel zum FC Bayern ist definitiv vom Tisch.

Wie «Sky»-Reporter Florian Plettenberg twittert, wird der 26-Jährige in diesem Transferfenster «zu 100 Prozent» nicht wechseln, also mindestens bis Saisonende bei der AS Monaco bleiben. Dies bestätigt auch Berater Stefan Backs: «Es stimmt. Der Wechsel ist vom Tisch. Alexander spielt in der Rückrunde in Monaco.» Danach endet die ursprünglich vereinbarte Leihe. Die Monegassen könnten aber versuchen, Nübel darüber hinaus behalten zu können. Im Frühjahr wird es Gespräche zwischen den involvierten Parteien geben.

Nübel ist nach wie vor nicht bereit, nach München zurückzukehren, falls er dort nur die Rolle als Nummer 2 erhält. Sein Vertrag läuft aber grundsätzlich bis 2025.

psc 16 Januar, 2023 10:17