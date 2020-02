Nach Alphonso Davies: Nächster Kanada-Youngster in die Bundesliga?

Nach dem Transfer von Alphonso Davies zum FC Bayern vor gut einem Jahr, der sich für alle Parteien als Glücksfall entpuppt, könnte mit Jonathan David bald ein weiterer Kanadier die Bundesliga aufmischen.

Erneut der FC Bayern und auch Borussia Dortmund zeigen Medienberichten zufolge grosses Interesse am 20-jährigen Offensivspieler, der bereits in Europa bei KAA Gent spielt. Dort hat Jonathan David in dieser Saison in 37 Pflichtspielen bereits 22 Treffer und 10 Assists beigesteuert. Zurzeit führt er damit in Belgien sogar die Torschützenliste an.

Sein Berater Nick Mavromaras betont bei “Het Laatste Nieuws”: “Ohne Zweifel: Jonathan ist bereit für den nächsten Schritt. Gent hat seine Karriere angeschoben, der Verein hat viel für ihn getan. Ich verstehe, dass sie ihn gerne noch länger halten wollen, aber Jonathan will voraus. Die belgische Liga ist fantastisch für junge Spieler, aber es kommt der Moment für die nächste Etappe und die bricht im Sommer an.”

Vertraglich ist David bis 2023 an seinen jetzigen Verein gebunden. Lange scheint er aber nicht mehr da spielen zu wollen. Das Interessentenfeld ist riesig. Neben den Bayern und Dortmund werden unter anderem auch Arsenal, der FC Porto, Ajax Amsterdam und Olympique Lyon genannt. Berater Mavromaras führt aus: “Sein endgültiges Ziel ist es, für einen der fünf besten Vereine der Welt zu spielen.”

psc 25 Februar, 2020 16:01