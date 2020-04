Perfekt: Alphonso Davies verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern hat die nächste Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht. Jungstar Alphonso Davies hat einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis Juni 2025 unterzeichnet.

Der 19-jährige Kanadier stiess Anfang 2019 von den Vancouver Whitecaps zum deutschen Rekordmeister und hat einen rasanten Aufstieg hingelegt. Inzwischen ist Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite nicht mehr wegzudenken.

Seine starken Leistungen werden nun mit einem neuen Vertrag belohnt, der den langfristigen Verbleib Davies’ in München sicherstellen soll. “Ich bin sehr glücklich. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt, und für mich ist ein Traum wahr geworden, hier spielen zu dürfen. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt. Ich möchte so viele Titel wie möglich mit diesem Verein holen. Die Mentalität, immer alles gewinnen zu wollen, ist die DNA des FC Bayern”, sagt der Youngster zur Verlängerung.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist erfreut: “Alphonso hat beim FC Bayern eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat sich diese Vertragsverlängerung mit seinen überzeugenden Leistungen verdient. Wir sind glücklich, dass er langfristig beim FC Bayern bleiben wird. Er begeistert unsere Fans nicht nur mit seiner Spielweise, sondern auch mit seiner Art neben dem Platz.”

psc 20 April, 2020 17:43