Alphonso Davies vor Comeback: "Der schwerste Teil ist vorbei"

Alphonso Davies arbeitet intensiv an seiner Rückkehr aufs Spielfeld beim FC Bayern München. Der 24-jährige Linksverteidiger sagt, dass er gut läuft und trainiert, aber noch etwas mehr Muskelmasse auf seinem rechten Bein aufbauen muss. Nach seinem Kreuzbandriss im März hatte er zunächst mit der langen Rehabilitationszeit gehadert, doch inzwischen sieht er die Fortschritte positiv und gibt Einblick in seine Geduld und Zielstrebigkeit.​

Seit Anfang September absolviert Davies individuelles Training sowie Übungen mit dem Ball, der nächste wichtige Schritt ist die Rückkehr ins Teamtraining – ein genaues Datum dafür gibt es aber noch nicht. Für den Kanadier ist klar: Verletzungen gehören zum Sport dazu. Wichtig ist ihm, sich nicht zu überstürzen, sondern sicher und vollständig zurückzukommen, um erneuten Rückschlägen vorzubeugen.​

Mentale Stärke spielt für Davies eine große Rolle auf seinem Weg zurück. Der Prozess sei manchmal psychisch schwieriger als körperlich, aber mithilfe seines Umfelds und dem Austausch mit verletzten Teamkollegen wie Jamal Musiala und Hiroki Ito hält er die Motivation hoch. Die Vorfreude auf das baldige Mitwirken im Team ist für den schnellen Außenbahnspieler spürbar gross.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 10:27