Der Odriozola-Wechsel zum FC Bayern ist perfekt

Der FC Bayern schnappt auf dem Transfermarkt zu und bringt die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers unter Dach und Fach: Alvaro Odriozola satösst von Real Madrid zum deutschen Rekordmeister.

Der 24-Jährige verlässt das Santiago Bernabeu per sofort und wechselt in die Allianz Arena. In der laufenden Saison bestritt Odriozola bei den Königlichen lediglich fünf Pflichtspiele und stand ganz klar im Schatten von Stamm-Rechtsverteidiger Dani Carvajal.

Die Bayern leihen den vierfachen spanischen Nationalspieler laut übereinstimmenden Medienberichten für ein halbes Jahr aus. Eine Kaufoption besteht laut “Cadena COPE” nicht. Odriozola könnte noch am Dienstag den Medizincheck in München bestreiten, danach wird der Transfer von Klubseite her offiziell bestätigt.

psc 21 Januar, 2020 13:49