Amazon Prime veröffentlicht Doku über den FC Bayern

Der Streamingdienst Amazon Prime produziert nach Angaben von “Sportbuzzer” eine Dokumentation über den FC Bayern.

Schon bald wird es dadurch einen Blick hinter die Kulissen des deutschen Topklubs und Triple-Gewinners des Jahres 2020 geben. In der Vergangenheit hat Amazon Prime mit der Serie “All or Nothing” bereits eine Doku über einen Fussballklub veröffentlicht. Dabei stand Manchester City im Fokus. Nun wird es exklusive Bilder über den FC Bayern geben, in dem auch Spieler und Klubverantwortliche zu Wort kommen. Die Ausstrahlung soll im Herbst erfolgen. Die inhaltliche Verantwortung liegt beim deutschen Rekordmeister, der auch die meisten Bilder über eine eigens angestellte TV-Crew aufgenommen hat und weiter aufnimmt.

Am Dienstag wird Amazon Prime seine künftigen Livesport- und Serien-Pläne in einer virtuellen Veranstaltung vorstellen. Die Produktion der Doku über die Münchner wird dann offiziell bekanntgegeben.

psc 1 Februar, 2021 19:52