Kramaric zum FC Bayern? Die Entscheidung ist gefallen

Der FC Bayern hat sich jüngst nach Hoffenheims Torjäger Andrej Kramaric erkundigt. Ein Transfer des 29-jährigen Kroaten nach München wird es aber zumindest in dieser Transferperiode nicht geben.

Der Stürmer bleibt vorderhand bei der TSG Hoffenheim, wo er in dieser Saison in drei Pflichtspielen bereits ganze sieben Treffer erzielte. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Einen Kramaric-Transfer zu den Bayern wird es laut “Sky” vorderhand nicht geben. Wohl auch aus finanziellen Gründen. Unter 40 Mio. Euro ist der Angreifer derzeit nicht zu haben.

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeness behält die Ruhe, wie er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz betonte: “Ich kann nur sagen, dass Andrej in dieser Woche sehr fokussiert war. Dieses Thema ist hier nicht so präsent wie in den Medien.” An Spekulationen wolle er sich nicht beteiligen, Kramaric, sei aber ein “Unterschiedsspieler”, der auf dem Weg sei, in Hoffenheim “Legendenstatus einzunehmen”.

psc 1 Oktober, 2020 16:45