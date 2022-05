Mit diesem Angebot lockt Barça Robert Lewandowski

Nachdem Robert Lewandowski dem FC Bayern in der vergangenen Woche offenbar klargemacht hat, dass er seinen Ende Juni 2023 auslaufenden Kontrakt nicht verlängern wird, steigen die Hoffnungen des FC Barcelona auf eine Verpflichtung bereits diesen Sommer. Gelockt wird der polnische mit einem lukrativen Vertrag.

Die Katalanen bieten dem 33-jährigen Polen genau das, was er eigentlich von den Bayern erwartet hätte: Einen langfristigen Vertrag. Gemäss übereinstimmenden Medienberichten winkt Lewandowski bei einem Wechsel zu Barcelona ein Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 2025. Gehaltstechnisch könnte er im Vergleich zu seinem geschätzten Jahressalär bei den Bayern in Höhe von rund 23 Mio. Euro ebenfalls noch einmal zulegen.

Finanziell würde sich der Wechsel bereits im Hinblick auf die neue Saison also in jedem Fall lohnen. Zudem soll Lewandowski auf die neue Herausforderung in einem neuen Land drängen. Ob die Bayern mitspielen, muss sich weisen. Als Ablöse werden wohl rund 40 Mio. Euro gefordert.

psc 13 Mai, 2022 09:34