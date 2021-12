Kurios: Gaucho-Sturmtalent Alvarez bestätigt einer Urlauberin Bayern-Angebot

Es ist eine der kuriosesten Transfergeschichten der jüngeren Vergangenheit: Der argentinische Stürmer Julián Álvarez bestätigt einer deutschen Urlauberin an einem Strand in Mexiko, dass er ein Angebot des FC Bayern vorliegen hat.

Der Jung-Nationalspieler hat sich ein paar Urlaubstage am Playa del Carmen am Golf von Mexiko gegönnt. Da traf er zufällig die Kölner Sängerin Marina Köllner, die am Karneval als “Fussich Julche” auftritt. Wie diese dem “Express” nun verrät, kam sie mit Alvarez ins Gespräch. Nachdem Köllner dem 21-Jährigen berichtete, dass sie aus Deutschland komme, geriet der junge Stürmer regelrecht ins Plaudern. “Kenn‘ ich, ich habe ein Angebot von Bayern München”, soll er ihr und ihrem Ehemann gesagt haben. Von der Begegnung zwischen Alvarez und Köllner gibt es sogar ein Beweisfoto.

Tatsächlich wird den Bayern schon länger ein Interesse am argentinischen Torjäger nachgesagt. In der abgelaufenen Spielzeit in der Primera División gelangen diesem in 21 Ligaspielen 18 Treffer. Auch der BVB und weitere europäische Klubs werfen ein Auge auf ihn.

psc 23 Dezember, 2021 17:23