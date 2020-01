Arsenal könnte Boateng wohl “umsonst” haben

Dass Jérôme Boateng den FC Bayern München im Winter verlässt, ist nicht unwahrscheinlich. Den Verteidiger könnte es gar “umsonst” zum FC Arsenal ziehen.

In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Wechselgerüchte um Jérôme Boateng. Der Weltmeister von 2014 stand im Sommer unmittelbar vor einer Leihe zu Juventus Turin. Laut einem Bericht der “Sport Bild” war der FC Bayern damals sogar bereit, den Verteidiger ohne Gebühr für ein Jahr an die Bianconeri, die lediglich das Gehalt übernommen hätten, auszuleihen. Der Deal scheiterte letztlich aber am Veto von Juve-Coach Maurizio Sarri.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, ist es nun im Winter mit dem FC Arsenal mit einem weiteren Interessenten zu einer Kontaktaufnahme gekommen. Die Gunners würden den 31-Jährigen gerne verpflichten. Mögliches Szenario sei auch hier eine Leihe, wobei die Londoner nur das Gehalt übernehmen müssten.

Wie es mit Boateng weitergeht, ist aber noch völlig offen. Die nächsten Wochen werden jedoch Klarheit schaffen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler bereitet sich derzeit mit den Bayern im Trainingslager in Doha, Katar auf die Rückrunde vor.

adk 5 Januar, 2020 10:47