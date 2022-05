Neue Idee: Arsenal möchte Bayern-Profi Serge Gnabry zurückholen

Laut “Bild”-Fussballchef zeigen die Gunners durchaus Interesse an einer Rückholaktion des einstigen Juniors und Profis. Auch dieser soll sich einen Weg zurück durchaus vorstellen können. 2016 verabschiedete sich Gnabry nach insgesamt fünf Jahren im Verein von Arsenal und kehrte nach Deutschland zurück.

Durch das Verpassen der Champions League-Plätze wird der 26-jährige Stürmer bei den Londonern aber wohl frühestens im Sommer 2023 ein Thema. Dann könnte er ablösefrei wechseln, wenn er bis dahin beim FC Bayern nicht verlängert hat und sich nicht schon für einen anderen Klub entschieden hat. Auch Real Madrid soll um ihn buhlen.

— Christian Falk (@cfbayern) May 25, 2022