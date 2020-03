Athlet Bilbao hofft weiter auf Rückkehr von Javi Martinez

Athletic Bilbao hofft darauf, Bayern-Profi Javi Martinez im Sommer zu einer Rückkehr zu bewegen.

Der 31-jährige Defensivspezialist ist noch bis 2021 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Dort spielt Javi Martinez aber schon seit längerem keine tragende Rolle mehr. Ein Wechsel im Sommer ist nicht ausgeschlossen. Im Sommer 2012 wechselte er nach sechs Jahren bei Athletic Bilbao in die Bundesliga. Im Baskenland hofft man nun auf eine Rückkehr, wie Präsident Aitor Elizegi bei “Tele7” betont: “Er kann Athletic immer noch helfen. Es ist wichtig, dass er auch kommen will und das Beste geben will. Und dass er uns etwas gibt, das derzeit fehlt. Er sollte auch nicht die Perspektive versperren für einen aufstrebenden Youngster.”

Konkrete Gespräche oder Verhandlungen gibt es noch nicht, doch im Hinblick auf den Sommer sind solche durchaus möglich.

psc 5 März, 2020 14:36