Ausstiegsklausel: Bayern & Real an Dominik Szoboszlai dran

Der ungarische Angreifer Dominik Szoboszlai wird wohl nicht mehr lange für Red Bull Salzburg auflaufen. Auch Real Madrid und der FC Bayern mischen beim 20-jährigen Jungstar mit.

Nach Angaben von “transfermarkt.it” verfügt Szoboszlai über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Mio. Euro. Wie bereits Erling Haaland vor Jahresfrist könnte auch er Red Bull Salzburg nach einer sehr erfolgreichen Vorrunde verlassen – insbesondere dann, wenn die Österreicher das Endspiel um die Achtelfinal-Qualifikation in der Champions League gegen Atlético in der kommenden Woche nicht gewinnen sollten.

Wohin Szoboszlai wechselt, ist noch ungewiss. Ein wichtiges Kriterium soll die Spielpraxis sein, was eher gegen Bayern oder Real sprechen könnten. RB Leipzig würde auch aufgrund der Verbindung zu Red Bull Salzburg näher liegen.

psc 3 Dezember, 2020 16:24