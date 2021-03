Ausstiegsklausel und Bayern-Gerüchte: Das sagt Nagelsmann

Julian Nagelsmann zählt zu den begehrtesten Trainern der Welt. Der 33-Jährige äussert sich nun zu seinem Vertrag und einem möglichen Interesse am Job beim FC Bayern.

An RB Leipzig ist Julian Nagelsmann vertraglich noch bis Sommer 2023 gebunden. Es halten sich jedoch Spekulationen, wonach der gebürtige Bayer bereits frühzeitig den Abgang aus Sachsen wagen könnte. Eine Ausstiegsklausel, die ein solches Vorhaben erleichtern würde, hat er allerdings nicht in seinem Kontrakt verankert. Ob ihn dies stört? “Nein”, meinte er im Interview mit der “Bild am Sonntag” und erklärte: “Ich habe bei vollem Bewusstsein meinen Vertrag unterschrieben.”

Als Nagelsmann danach gefragt wurde, ob ihn der Trainerjob beim FC Bayern interessieren würde, hielt er sich ebenso zurück und entgegnete: “Ich bin Trainer in Leipzig und habe Vertrag bis 2023.” Dass er früh oder später den Schritt zu einem absoluten Top-Klub wagt, gilt fast als sicher. Nur die Frage nach dem Zeitpunkt bleibt noch offen.

