Barça oder Bayern? Rennen um Sergiño Dest entschieden

Das Rennen um Ajax-Rechtsverteidiger Sergiño Dest ist angeblich entschieden.

Der FC Bayern und Barça haben in den vergangenen Tagen intensiv um den 19-jährigen Amerikaner gebuhlt und intensive Gespräche geführt. Und nach einem Bericht der “Mundo Deportivo” haben sich die Katalanen durchgesetzt! Bereits am Wochenende soll der Dest-Transfer demnach eingetütet werden.

Am Mittwoch soll der La Liga-Klub für den Ajax-Profi ein offizielles Angebot in Höhe von 20 Mio. Euro plus Bonuszahlungen hinterlegt haben. Noch seien einige Details zu klären, mit dem Spieler habe sich der Topklub aber bereits geeinigt. Angeblich wurde sogar schon ein Zeitplän für die Präsentation von Dest erstellt. Der Deal soll am Wochenende fixiert werden.

psc 25 September, 2020 10:39