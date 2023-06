Barça erhält Kritik für öffentliches Werben um Kimmich

Dass der FC Barcelona öffentlich an Joshua Kimmich baggert, stösst dem FC Bayern sauer auf. Präsident Herbert Hainer kritisiert die Katalanen.

Der FC Barcelona würde sich gerne mit Joshua Kimmich verstärken. Und zuletzt hatte Trainer Xavi sogar bei der "Mundo Deportivo" öffentlich geschwärmt: "Kimmich hat einen Vertrag, also müsste es, wenn es eine offene Tür gibt, Verhandlungen mit Bayern München geben. Wir sprechen über Namen, die auf ihrer Position die Nummer eins sind, (Martin) Zubimendi (Real Sociedad San Sebastian, d. Red.) und Kimmich, der ein Super-Top-Top-Spieler ist."

Worte, die bei Herbert Hainer nicht gut angekommen sind. "Also zunächst mal muss ich sagen: Xavi finde ich als Fussballer exzellent, ich habe ihn immer gerne spielen sehen und auch grossen Respekt vor Barcelona. Ich verstehe aber nicht ganz, muss ich ehrlich sagen, warum sie an unserem Spieler so öffentlich und offensiv baggern", sagte Hainer bei "Sky". Kimmich sei "ein absoluter Fixpunkt bei uns. Er ist ein Leader, unser dritter Kapitän, hat schon so viele Titel mit uns gewonnen und wird auch in der Zukunft noch viele Titel mit uns gewinnen. Er ist fest in unserem Plan für die Zukunft, um die Mannschaft um ihn herum aufzubauen", so Hainer.

adk 18 Juni, 2023 11:19