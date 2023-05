Barça-Interesse? Kimmich soll Verbleib bei Bayern planen

Wenn der FC Barcelona könnte, würde er wohl Joshua Kimmich verpflichten. Allerdings dürfte der FC Bayern den Katalanen einen Strich durch die Rechnung machen.

Denn "Sky"-Reporter Florian Plettenberg vermeldet: Kimmich sei nicht von Barça kontaktiert worden, einen Abgang vom deutschen Rekordmeister erwäge er nicht. Demzufolge gibt es auch keine Gespräche bezüglich eines etwaigen Wechsels ans Mittelmeer. Vertraglich ist er an den FC Bayern indes noch bis 2025 gebunden und dort wird er als zukünftiger Kapitän gesehen.

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 21, 2023