Barça beschäftigt sich mit Bayern-Profi Marc Roca

Marc Roca kommt beim FC Bayern auch in dieser Saison nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. Möglicherweise kommt es im Sommer zu einer Rückkehr in die Heimat.

Der 25-Jährige bestritt in dieser Saison lediglich 13 Pflichtspiele im Trikot der Münchner. Laut “TV 3” zeigt nun der FC Barcelona Interesse am Mittelfeldprofi. Die Katalanen wollen Roca demnach als Profi holen, der Kapitän Sergio Busquets im defensiven Mittelfeld entlasten kann. Trainer Xavi soll grosse Stücke auf dem Bayern-Profi halten

Dieser wurde einst bei Barcelonas Stadtrivale Espanyol ausgebildet. Die Stadt kennt er also bestens. Neben Barça soll auch Betis Sevilla seit geraumer Zeit ein Auge auf Roca werfen. Bislang betonte dieser stets, dass er sich in München durchsetzen möchte. Da Trainer Julian Nagelsmann in dieser Saison aber kaum auf ihn setzte, könnte er sich trotz Vertrag bis 2025 im Sommer neu orientieren.

psc 10 Mai, 2022 09:42