Das sagt Schweinsteiger zu möglichem Comeback beim FC Bayern

Bastian Schweinsteiger hat nach dem Ende seiner Aktivkarriere erst einmal ein Engagement als TV-Experte angenommen. Eine Rückkehr zu seinem Stammklub FC Bayern wird es vorerst nicht geben.

Ein Comeback bei den Münchnern schliesst der 36-Jährige im Interview mit dem “kicker” aus. “Aktuell sehe ich eine Rückkehr zum FC Bayern nicht. Der Verein ist super aufgestellt”, betont Schweinsteiger.

Die Bayern sind aus Sicht des Weltmeisters von 2014 derzeit die überragende Klubmannschaft in Europa: “Der Verein insgesamt hat sich super entwickelt, der sportliche Bereich sowieso, seit Hansi Flick übernommen hat. Die Entwicklung als Mannschaft war so nicht zu erwarten.”

Bei den jüngsten Erfolgen habe man gesehen, “was Teamgeist ausmacht”. An der Vormachtsstellung werde sich vorerst auch nichts ändern. Die Münchner seien “neben zwei, drei anderen Teams dieses Mal der Topfavorit” in der Champions League, so Schweinsteiger. Liverpool sei auf einem ähnlichen Niveau: “Aber Real Madrid, Paris Saint-Germain und Juventus Turin sollte man nie abschreiben”, ergänzt der Ex-Profi.

psc 19 Oktober, 2020 12:09