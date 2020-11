Bayern-Youngster Alphonso Davies macht Fortschritte

Der rekonvaleszente Bayern-Profi Alphonso Davies macht bei der Reha Fortschritte.

Der 20-jährige Kanadier erlitt vor einem Monat einen Bänderriss am Sprunggelenk und muss seither pausieren. Am Montag konnte er mit Fitnesstrainer Simon Martinello erstmals wieder eine Einheit auf dem Rasen absolvieren. Dabei standen leichte Belastungseinheiten, eine Laufeinheit und Koordinationsübungen auf dem Programm. Fortschritte sind erkennbar, ob Alphonso Davies in diesem Kalenderjahr noch einmal in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommt, ist allerdings fraglich. Der Aufbau erfolgt vorsichtig. Auf seiner Position als Linksverteidiger kommt bei den Bayern aktuell Lucas Hernandez zum Zug.

psc 23 November, 2020 17:15