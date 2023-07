Bayern-Boss Dreesen macht Aussage über Kane & Walker

Der FC Bayern buhlt bekanntlich um das englische Duo Harry Kane und Kyle Walker. Der neue Klubboss Jan-Christian Dreesen hat die Personalien nun kommentiert.

Am Wochenende hatte sich bereits Ehrenpräsident Uli Hoeness über Kane geäussert und damit klubintern nicht nur für gute Laune gesorgt (4-4-2.ch berichtete). Nun doppelt Dreesen nach. Auch der Vorstandsvorsitzende bestätigt das Interesse der Bayern am Spurs-Torjäger bei einem Pressetermin: "Dass wir grosses Interesse an ihm haben, ist bekannt. Und was Uli Hoeness gesagt hat, ist alles richtig. Aber wir halten es am besten mit dem Trainer, der gesagt hat: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht."

Auch zu Rechtsverteidiger Kyle Walker von Manchester City macht Dreesen eine Aussage: "Das ist ein Spieler von einem anderen Klub. Wir werden dazu etwas sagen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist."

psc 17 Juli, 2023 17:15