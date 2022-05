Bayern-Boss Hainer: “Lewandowski wird bis 2023 für uns spielen”

Robert Lewandowski ist vertraglich bis 2023 an den FC Bayern gebunden – würde den Klub aber gerne früher verlassen. Präsident Herbert Hainer will dies nicht zulassen.

“Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 und wird bis dahin für uns spielen”, wollte Herbert Hainer am Sonntag im “Sport1-Doppelpass” zu vermitteln versuchen. Der Präsident des FC Bayern merkte dazu an: “Wenn man einen Vertrag unterschreibt, und das mache ich meine ganze Karriere, wissen beide Parteien, was das bedeutet.”

Man könne jedoch “nicht davon sprechen, jemanden zu ‘zwingen’, seinen Vertrag zu erfüllen”, so Hainer. Lewandowski selbst sagte derweil bei “Sky”: “Klar, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Ich habe aber gesagt, dass wir die beste Lösung für beide Seiten finden müssen. Wir müssen abwarten, was passiert.”

adk 15 Mai, 2022 12:12