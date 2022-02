Bayern-Boss Hainer verrät: So soll es mit Müller weitergehen

Thomas Müller zählt beim FC Bayern nach wie vor zu den Leistungsträgern. Eine Verlängerung mit dem 32-Jährigen dürfte damit wahrscheinlich werden.

Das Arbeitspapier von Thomas Müller läuft beim FC Bayern im Sommer 2023 aus. Zuletzt versicherte der deutsche Nationalspieler der “Sport Bild” bezüglich einer etwaigen Vertragsverlängerung: “Ich will auf jeden Fall bis 2025 auf Top-Niveau Fussball spielen. (…) Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen.”

Im Gespräch mit “Bild” kündigte Präsident Herbert Hainer am Sonntag indirekt an, dass eine Verlängerung mit dem Weltmeister-Angreifer von 2014 geplant sei. Der Bayern-Boss würde sich freuen, wenn Müller sowie Manuel Neuer und Robert Lewandowski ihre Karriere beim FC Bayern beenden. “Die drei Spieler wissen, was sie am FC Bayern haben und wir wissen, was wir an diesen drei Spielern haben”, sagte Hainer und führte fort: “Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Robert Lewandowski hat eine unglaubliche Karriere beim FC Bayern gemacht, ist zweimal Weltfussballer geworden. Manuel Neuer ist nach wie vor der beste Torhüter der Welt.” Die Verträge der drei Routiniers laufen alle 2023 aus. Wann die jeweiligen Verlängerungen verkündet werden könnten, ist aber noch offen.

adk 6 Februar, 2022 10:31