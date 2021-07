Bayern-Bosse sauer über Beleidigungen gegen Nagelsmann

Julian Nagelsmann wurde beim Testspiel des FC Bayern gegen Ajax (2:2) von einigen Fans angefeindet. Bei den Verantwortlichen der Münchner soll dies auf Unmut stossen.

“Nagelsmann, Du Sau, zurück zum TSV”, riefen rund 20 Bayern-Anhänger am Samstag, als Julian Nagelsmann das erste Mal in der Allianz Arena als Cheftrainer des FC Bayern an der Seitenlinie stand. Der 34-jährige Trainer spielte in seiner Jugend für den Lokalrivalen 1860, coachte dort später auch noch die Junioren.

Dass es zu den Schmähgesängen kam, die später auch noch auf Stürmer Joshua Zirkzee abzielten, soll den Bayern-Bossen laut “Bild”-Informationen sauer aufstossen. Bei Nagelsmann vor allem deshalb, weil sie einen echten Bayern aus Landsberg am Lech verpflichteten, der als Kind in Bayern-Bettwäsche schlief und sogar der erste oberbayerische Klub-Trainer seit Franz Beckenbauer ist.

adk 26 Juli, 2021 10:39