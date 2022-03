Bayern-Coach Nagelsmann äussert sich zum Vertragspoker mit Lewandowski

Robert Lewandowski und auch Thomas Müller sowie Manuel Neuer sind “nur” noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Die bislang ausbleibenden Vertragsverlängerungen sorgten in den vergangenen Wochen für einige Nebengeräusche. Jetzt bezieht Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz Stellung.

Der 34-Jährige sieht die Sache relativ gelassen und spricht Veränderungen im Fussballbusiness an, die sich nun einmal ergeben hätten: “Das ist nicht mehr so wie früher, wo schnell unterschrieben wurde. Das sind oft längere Prozesse. Es ist nicht so einfach, wie das immer dargestellt wird. Natürlich ist uns daran gelegen, mit den Spielern zu verlängern.” Wirklich Sorgen, bald nicht mehr auf Lewandowski, Müller und Neuer zurückgreifen zu können, macht sich Nagelsmann keine: “Ich glaube, sie haben alle aufgrund ihrer Erfahrung, die nötige Gelassenheit mit der noch offenen Verlängerung umzugehen. Das sieht man ja auch in den Spielen, dass es sie nicht beeinflusst.”

Konkret auf Gerüchte über einen möglichen Abgang von Lewandowski angesprochen, sagt der Bayern-Trainer: “Fakt ist, dass ich gerne mit Lewy verlängern würde. Dass wir gern mit Lewy verlängern würden. Das weiss er auch.” Nagelsmann kenne aber die Fussballbranche und hält es nur für logisch, dass irgendwann “die Berichte beginnen.”

