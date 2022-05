Bayern: Die gehandelten Zahlen rund um einen möglichen Mané-Wechsel

Sadio Mané könnte kommende Saison für den FC Bayern auflaufen. Gespräche zwischen den Parteien sollen bereits laufen.

Den FC Liverpool will Sadio Mané trotz Vertrag bis 2023 angeblich schon in diesem Sommer verlassen. Der Senegalese will offenbar zum FC Bayern wechseln, die Münchner sollen den Angreifer nur zu gerne verpflichten wollen. Ob es ihnen gelingt? Zumindest scheint die Sache nun Fahrt aufzunehmen.

Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg laufen Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und der Spieler-Seite respektive dem FC Liverpool bereits. Alle Parteien sprechen angeblich von einem möglichen Vertrag bis 2025 und einer Ablösesumme von rund 30 Mio. Euro plus Boni. Dass es zu einer baldigen Einigung kommt, wäre durchaus vorstellbar.

adk 29 Mai, 2022 17:06