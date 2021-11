Bayern-Ersatzspieler Marc Roca überrascht mit Aussagen zum Gemütszustand

Der spanische Mittelfeldspieler Marc Roca lief in dieser Saison noch immer kein einziges Mal für den FC Bayern auf und muss auch immer wieder auf die Tribüne. Dennoch ist er alles andere als niedergeschlagen.

In einem Gespräch mit “Radio Marca” spricht der 24-Jährige über seine aktuelle Gemütslage. und die ist nicht schlecht: “Ich fühle mich gut in München. Es klingt widersprüchlich, weil ich nicht die Minuten bekomme, die ich gerne bekommen würde, ich spiele nicht und nehme nicht teil. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich gut.” Ein Wechsel war für Roca in der Vergangenheit nie ein Thema. Im Winter oder im Hinblick auf die kommende Saison könnte sich dies aber durchaus ändern, wie er ausführt: “Ich habe nie daran gedacht, Bayern zu verlassen. Aber am Ende kommt die Zeit, in der alle Spieler spielen wollen. Ich weiss nicht, was im Januar oder im Sommer passieren wird. Ich kümmere mich um die Gegenwart.” Derzeit gebe er sich Mühe im Training auf sich aufmerksam zu machen und Trainer Julian Nagelsmann von sich zu überzeugen.

Vom neuen Bayern-Coach hat Roca eine sehr hohe Meinung: “Nagelsmann ist taktisch ein spektakulärer Trainer, wie er die Spiele vorbereitet. Wir wissen ganz genau, was wir zu tun haben, wo die Schwächen des Gegners liegen, wo wir sie ausnutzen können. Er hat ein unglaubliches Gespür für das Spiel. Er ist ein Top-Trainer. Wir haben Glück, dass er uns trainiert.”

psc 9 November, 2021 15:15