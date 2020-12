Bayern-Flirt Schuurs winkt ab

Dem FC Bayern stehen in der defensive Zentrale grössere Umbaumaßnahmen bevor. Kandidat Perr Schuurs hat sich höchstselbst von der Münchner Transferliste gestrichen.

Die Zukunft von Jerome Boateng ist ungewiss, David Alaba zieht es womöglich zu Real Madrid – der FC Bayern könnte im Sommer die Gelegenheit nutzen, seine Abwehrzentrale zu restrukturieren.

Mit dem ambitionierten Perr Schuurs können die Bayern schon mal nicht planen. “Ich bin jetzt ein Startspieler, das war mein Ziel vor der Saison. Darüber bin ich sehr glücklich. Ich fühle mich hier zu Hause”, sagt der 21-Jährige im Gespräch mit “1Limburg”.

Entscheidend für seine Zukunftsplanung bei Ajax Amsterdam fügt er an: “Ich bin nicht wirklich dafür, früh ins Ausland zu gehen. Ich fühle mich hier zu Hause, also möchte ich noch ein paar Saisons hier spielen.”

Anfang November war Schuurs als potenzieller Neuzugang an der Säbener Strasse gehandelt worden. Der niederländische Junioren-Nationalspieler stand in dieser Saison in 20 Pflichtspielen 20-mal in der Amsterdamer Starformation. Der FC Liverpool, der ebenfalls Interesse haben soll, geht wie die Bayern leer aus.

aoe 26 Dezember, 2020 15:12