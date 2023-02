Bayern freut sich: Barça muss für Lewandowski nachzahlen

Im vergangenen Sommer wechselte Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona. Nun dürfen sich die Münchner über weiteres Geld freuen.

Der FC Barcelona schied in den Playoffs der Europa League gegen Manchester United aus. Jedoch erzielte Robert Lewandowski beim Rückspiel im Old Trafford beim 1:2 einen Treffer. Damit knackte der Pole in dieser Saison die Marke von 25 Pflichtspielentoren.

Laut «Catalunya Radio» bedeutet dies nun: Barça muss weitere 1,25 Millionen Euro an den FC Bayern überwiesen. Darauf verständigten sich die beiden Klubs im vergangenen Sommer beim Transferabschluss. Die Münchner verkauften den 34 Jahre alten Stürmer für 45 Millionen Euro nach Barcelona, sicherten sich dabei scheinbar aber lukrative Boni. Über einen davon kann sich der deutsche Rekordmeister nun freuen.

adk 25 Februar, 2023 10:19