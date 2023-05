Auch die Bayern-Führung schwärmt von Declan Rice

Der englische Mittelfeldprofi Declan Rice von West Ham United ist der zurzeit wohl begehrteste "Sechser" auf dem Transfermarkt. Auch die Bayern interessieren sich für die Dienste des 24-Jährigen.

Dieser könnte im Sommer einen Transfer vollziehen. Das Interesse an ihm in der Premier League ist riesig. Chelsea, Arsenal und weitere Topklubs sind am Nationalspieler dran. Und laut "Sport Bild" schwärmen auch die Bayern-Verantwortlichen von Rice.

Der Defensivstratege wird als ideale Ergänzung von Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld erachtet. Allerdings könnte Rice, wie beispielsweise auch Victor Osimhen, zu teuer sein. Eine dreistellige Millionensumme könnte vonnöten werden. West Ham kann den bis Juni 2024 gültigen Vertrag mittels Option um ein weiteres Jahr ausdehnen.

Als günstigere Alternative gilt Ajax-Profi Edson Alvarez.

psc 17 Mai, 2023 10:52