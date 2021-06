Einigung da: Bayern-Goalie Alex Nübel auf dem Weg zum neuen Klub

Bayern-Goalie Alexander Nübel wird für die kommenden zwei Jahren in die Ligue 1 ausgeliehen.

Wie deutsche Medien am Freitagabend übereinstimmend berichten, ist der 24-Jährige auf dem Weg nach Monaco: Nübel wird vom Klub von Trainer Niko Kovac für die kommenden zwei Jahre ausgeliehen. Der Medizincheck geht bis Samstag über die Bühne, danach kann der Deal offiziell verkündet werden.

Die Nummer 2 der Münchner drängte auf mehr Einsatzzeit. Hinter Manuel Neuer kam Nübel in der abgelaufenen Spielzeit in München nur zu vier Pflichtspieleinsätzen Im Fürstentum will er nun den Nummer 1-Posten übernehmen und regelmässig spielen.

psc 25 Juni, 2021 18:12