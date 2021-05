Der derzeitige Tabellenführer Frankreichs möchte den 24-Jährigen nach Angaben von “Sky” für zwei Jahre ausleihen. Nübel könnte in Lille die Nachfolge von Mike Maignan antreten, der wiederum bei Milan als Nachfolger von Gianluigi Donnarumma im Gespräch ist.

Auch Monaco bekundet nach wie vor Interesse an Nübel. Dieser will unbedingt mehr Spielpraxis. Er soll einen Wechsel ins Ausland einem Verbleib in Deutschland vorziehen. Allerdings steht noch nicht fest, ob der deutsche Rekordmeister seine Nummre 2 überhaupt ziehen lässt.

Sky sources: OSC Lille has made an offer for Alex Nübel (2 year loan). Monaco still interested as well as some German clubs (BVB). Nübel prefers a move outside of Germany. No final decision taken yet from @FCBayern about his future #TransferUpdate pic.twitter.com/9vxzlLNfAe

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) May 10, 2021